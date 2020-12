La terra trema ancora in Calabria: scossa di magnitudo 2.7 (Di martedì 22 dicembre 2020) LEGGI ANCHE: Covid, Miozzo: la variante britannica era nota già a settembre L’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha segnalato una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 nella zona 7 km a nord di Roccaforte del Greco (RC), alle ore 16.26 del 22 dicembre. Le coordinate geografiche sono: (lat, lon) 38.11, 15.92 ad una L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 22 dicembre 2020) LEGGI ANCHE: Covid, Miozzo: la variante britannica era nota già a settembre L’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha segnalato unadi terremoto di2.7 nella zona 7 km a nord di Roccaforte del Greco (RC), alle ore 16.26 del 22 dicembre. Le coordinate geografiche sono: (lat, lon) 38.11, 15.92 ad una L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

ottopagine : Trema la terra in provincia di Foggia - DelmonteRinaldo : @ImolaOggi Questo Virus Andrà Avanti per molto tempo Caro Bergoglio Conte e Speranza Ce Solo Uno Che Può Fermare qu… - zazoomblog : “Il boato e poi la scossa”. La terra trema ancora in Italia: tanta paura tra gli abitanti. Il sisma avvertito in tu… - infoitinterno : Trema la terra nel foggiano: scossa avvertita anche in Campania - infoitinterno : La terra trema a Foggia, scossa a pochi chilometri dal centro cittadino. Il sisma alle 19:31, magnitudo 3.3 -

Ultime Notizie dalla rete : terra trema La terra trema a Foggia, scossa a pochi chilometri dal centro cittadino. Il sisma alle 19:31, magnitudo 3.3 l'Immediato La terra trema ancora in Calabria: scossa di magnitudo 2.7

L’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha segnalato una scossa di terremoto nella zona 7 km a nord di Roccaforte del Greco (RC), alle ore 16.26 del 22 dicembre. La scossa di magnutido ...

Covid e terremoto di Avezzano, Franco Arminio: spettacolo indecente da chi vuole far carriera con il virus

Poco prima delle otto la terra tremò per trenta secondi. Ad Avezzano abitavano quasi tredicimila persone. Ne morirono diecimilasettecento. Il sindaco Gizzi era morto e pure il sottoprefetto De Petris.

L’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha segnalato una scossa di terremoto nella zona 7 km a nord di Roccaforte del Greco (RC), alle ore 16.26 del 22 dicembre. La scossa di magnutido ...Poco prima delle otto la terra tremò per trenta secondi. Ad Avezzano abitavano quasi tredicimila persone. Ne morirono diecimilasettecento. Il sindaco Gizzi era morto e pure il sottoprefetto De Petris.