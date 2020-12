Iva Zanicchi contro Giuseppe Conte: “Si deve solo vergognare” (Di martedì 22 dicembre 2020) Senza freni la popolare cantante Iva Zanicchi: attacca duramente il premier Giuseppe Conte e sostiene, “Si deve solo vergognare”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iva Zanicchi (@ivaZanicchireal) Iva Zanicchi è da sempre apprezzata non solo per il suo contributo alla musica italiana, ma per la sua schiettezza che da L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 22 dicembre 2020) Senza freni la popolare cantante Iva: attacca duramente il premiere sostiene, “Si”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iva(@ivareal) Ivaè da sempre apprezzata nonper il suo contributo alla musica italiana, ma per la sua schiettezza che da L'articolo proviene da YesLife.it.

LegaSalvini : IVA ZANICCHI CONTRO IL GOVERNO - mariodecarlini : RT @tempoweb: Anche Iva Zanicchi è infuriata con il #governo per il #Covid. E Salvini la rilancia #vaccino #iltempoquotidiano https://t.co… - vantinor : @tempoweb Iva Zanicchi mecojoni !!! - Federic92347330 : RT @AleG1899: @danoris2110 @OverlookHotel71 Certo che avere Iva Zanicchi come mentore è interessante - Giusepp18925758 : @Deku_85 @Elessar2412 @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Gli studi indicano che è in circolazione da novembre, arriva… -