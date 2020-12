Il provveditore di Milano: "Dal 7 gennaio studenti in classe" (Di martedì 22 dicembre 2020) “A gennaio, gli studenti degli istituti superiori di Milano torneranno a scuola per seguire in presenza le lezioni. E lo faranno nelle migliori condizioni possibili, grazie a un piano approvato e reso pubblico oggi dalla Prefettura di Milano. Un grande lavoro di sistema, per il quale ringrazio il Prefetto dottor Renato Saccone e il suo staff, coordinato dalla dottoressa Alessandra Tripodi”. Lo scrive su Facebook il dirigente dell’Ufficio scolastico di Milano ed ex ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti. “All’incertezza delle scorse settimane abbiamo risposto con la determinazione di una squadra. Ragionando sull’intera partita, riadattando le esigenze delle categorie coinvolte, convergendo verso l’unico obiettivo possibile: il benessere dei nostri ragazzi e il contenimento del contagio. Tutte le ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 dicembre 2020) “A, glidegli istituti superiori ditorneranno a scuola per seguire in presenza le lezioni. E lo faranno nelle migliori condizioni possibili, grazie a un piano approvato e reso pubblico oggi dalla Prefettura di. Un grande lavoro di sistema, per il quale ringrazio il Prefetto dottor Renato Saccone e il suo staff, coordinato dalla dottoressa Alessandra Tripodi”. Lo scrive su Facebook il dirigente dell’Ufficio scolastico died ex ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti. “All’incertezza delle scorse settimane abbiamo risposto con la determinazione di una squadra. Ragionando sull’intera partita, riadattando le esigenze delle categorie coinvolte, convergendo verso l’unico obiettivo possibile: il benessere dei nostri ragazzi e il contenimento del contagio. Tutte le ...

PAOLAMALACRIDA : RT @SkyTG24: Scuola, provveditore di Milano: 'Dal 7 gennaio studenti in classe' - marcuspascal1 : RT @SkyTG24: Scuola, provveditore di Milano: 'Dal 7 gennaio studenti in classe' - HuffPostItalia : Il provveditore di Milano: 'Dal 7 gennaio studenti in classe' - Ettore572 : RT @MediasetTgcom24: Covid, provveditore di Milano: 'A scuola in presenza dal 7 gennaio' #coronavirusitalia - MediasetTgcom24 : Covid, provveditore di Milano: 'A scuola in presenza dal 7 gennaio' #coronavirusitalia -

Ultime Notizie dalla rete : provveditore Milano Il provveditore di Milano: "Dal 7 gennaio studenti in classe" L'HuffPost Il provveditore di Milano: "Dal 7 gennaio studenti in classe"

L'ex ministro Bussetti; "Entro le 8 entreranno a scuola fino al 50% degli studenti totali, dopo le 9.30 i restanti fino a raggiungere la percentuale del 75%" ...

Covid, provveditore di Milano: "A scuola in presenza dal 7 gennaio"

Il dirigente dell'Ufficio scolastico di Milano ed ex ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, ha annunciato con un post su Facebook il ritorno alle lezioni in presenza degli studenti delle superiori.

L'ex ministro Bussetti; "Entro le 8 entreranno a scuola fino al 50% degli studenti totali, dopo le 9.30 i restanti fino a raggiungere la percentuale del 75%" ...Il dirigente dell'Ufficio scolastico di Milano ed ex ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, ha annunciato con un post su Facebook il ritorno alle lezioni in presenza degli studenti delle superiori.