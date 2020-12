Devil May Cry 5: ecco la nuova statua di “V” in edizione limitata (Di martedì 22 dicembre 2020) Prime 1 Studio ha da poco pubblicato sulla pagina ufficiale la nuova statua di V, proveniente dal mondo di Devil May Cry 5 Prime 1 Studio, azienda conosciuta per le sue dettagliate quanto mastodontiche statue, ha pubblicato sul proprio sito la pagina nella quale sarà possibile preordinare V, uno dei protagonisti di Devil May Cry 5. La statua presenta il personaggio sorretto dal suo classico bastone e con in mano un libro di poesie. Oltre a lui, sono presenti anche i suoi compagni: Griffon, Shadow e Nightmare (con tanto di occhio illuminato a LED). La statua sarà preordinabile da oggi 22 Dicembre alle ore 15:00 Giapponesi (domani alle 07:00 ora Italiana) in ben due versioni: quella classica e la versione EX include anche una rappresentazione di una Gemma Viola. Passiamo ai dettagli ... Leggi su tuttotek (Di martedì 22 dicembre 2020) Prime 1 Studio ha da poco pubblicato sulla pagina ufficiale ladi V, proveniente dal mondo diMay Cry 5 Prime 1 Studio, azienda conosciuta per le sue dettagliate quanto mastodontiche statue, ha pubblicato sul proprio sito la pagina nella quale sarà possibile preordinare V, uno dei protagonisti diMay Cry 5. Lapresenta il personaggio sorretto dal suo classico bastone e con in mano un libro di poesie. Oltre a lui, sono presenti anche i suoi compagni: Griffon, Shadow e Nightmare (con tanto di occhio illuminato a LED). Lasarà preordinabile da oggi 22 Dicembre alle ore 15:00 Giapponesi (domani alle 07:00 ora Italiana) in ben due versioni: quella classica e la versione EX include anche una rappresentazione di una Gemma Viola. Passiamo ai dettagli ...

