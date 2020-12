Cyberpunk 2077: GameStop rimborsa le copie fisiche del gioco in America (Di martedì 22 dicembre 2020) GameStop USA si prepara a rimborsare le copie fisiche Cyberpunk 2077. A rivelarlo, per vie traverse, un reporte piuttosto informato Lo sviluppatore CD Projekt Red ha avuto una settimana piuttosto tumultuosa dal lancio del suo colossal videoludico AAA Cyberpunk 2077. Per coloro che si fossero persi tutta la controversia, c’è una massiccia debacle di rimborso intorno a Cyberpunk 2077, poiché i giocatori sono estremamente insoddisfatti dalla qualità e le performance del gioco in esecuzione sull’hardware di PS4 e Xbox One. Fortunatamente, la software house polacca sta offrendo aiuto per i rimborsi delle copie sia digitali che fisiche del suo attuale titolo di punta. ... Leggi su tuttotek (Di martedì 22 dicembre 2020)USA si prepara are le. A rivelarlo, per vie traverse, un reporte piuttosto informato Lo sviluppatore CD Projekt Red ha avuto una settimana piuttosto tumultuosa dal lancio del suo colossal videoludico AAA. Per coloro che si fossero persi tutta la controversia, c’è una massiccia debacle di rimborso intorno a, poiché i giocatori sono estremamente insoddisfatti dalla qualità e le performance delin esecuzione sull’hardware di PS4 e Xbox One. Fortunatamente, la software house polacca sta offrendo aiuto per i rimborsi dellesia digitali chedel suo attuale titolo di punta. ...

