Covid | Netanyahu convoca governo | verso terzo lockdown

??#Covid, #Israele verso il terzo #lockdown. "Siamo entrati in terza ondata" Il premier Netanyahu si è fatto vaccina…

TEL AVIV, 22 DIC - Il premier Benyamin Netanyahu ha convocato per domani il gabinetto di governo per affrontare la situazione covid nel paese. Lo riportano i media .E' molto probabile - come ha detto ...

“Terza ondata in Israele, non resta che il lockdown. Prima che il vaccino funzioni ci vogliono 2-3 mesi”

col premier Netanyahu che, a favor di telecamera, si è fatto inoculare il farmaco. Da domani sarà vietato l’ingresso ai cittadini stranieri e tutti gli israeliani che rientreranno dovranno fare la ...

