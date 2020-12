Conte cambia il Recovery Plan e la task force per evitare la crisi (Di martedì 22 dicembre 2020) Sul tavolo della verifica di governo, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha portato una nuova bozza del piano nazionale di ripresa e resilienza, riscritta da Palazzo Chigi ma aperta alle modifiche suggerite dai partiti. L’obiettivo è uscire dai due giorni di incontri di maggioranza con una proposta condivisa, sui Contenuti del piano e sulla governance, stavolta condivisa da tutti. In modo da evitare altri strappi. Dopo gli incontri di ieri con il Movimento Cinque Stelle e il Pd, oggi è il turno di Italia Viva e LeU. Nell’ultima stesura del piano, la destinazione delle risorse resta quasi invariata, visti anche i paletti della Commissione europea su transizione verde e digitale, che da soli coprono oltre il 60%. Il restante 40% viene distribuito tra scuola, ricerca, parità di genere, salute ed equità sociale. Ma a ... Leggi su linkiesta (Di martedì 22 dicembre 2020) Sul tavolo della verifica di governo, il presidente del Consiglio Giuseppeha portato una nuova bozza del piano nazionale di ripresa e resilienza, riscritta da Palazzo Chigi ma aperta alle modifiche suggerite dai partiti. L’obiettivo è uscire dai due giorni di incontri di maggioranza con una proposta condivisa, suinuti del piano e sulla governance, stavolta condivisa da tutti. In modo daaltri strappi. Dopo gli incontri di ieri con il Movimento Cinque Stelle e il Pd, oggi è il turno di Italia Viva e LeU. Nell’ultima stesura del piano, la destinazione delle risorse resta quasi invariata, visti anche i paletti della Commissione europea su transizione verde e digitale, che da soli coprono oltre il 60%. Il restante 40% viene distribuito tra scuola, ricerca, parità di genere, salute ed equità sociale. Ma a ...

Ultime Notizie dalla rete : Conte cambia Conte cambia idea: spostamenti tra comuni vietati a Natale, possibile novità ROMA on line Recovery Fund, Conte a PD e M5S: ''Entro il 31 in Cdm''

Mentre Italia Viva ammette che ora ''qualcosa è cambiato'', il Premier Conte sollecita PD e M5S sul Recovery Fund: in Cdm entro dicembre. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha ...

Conte incontra 5S e Pd: “Fare presto. Entro il 31 Recovery in Cdm”

Il premier tratta sulla cabina di regia: “Mai pensato a struttura centralizzata”. Oggi alle 11 il vertice con Italia viva che apre: “Qualcosa è cambiato” ...

Mentre Italia Viva ammette che ora ''qualcosa è cambiato'', il Premier Conte sollecita PD e M5S sul Recovery Fund: in Cdm entro dicembre. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha ...Il premier tratta sulla cabina di regia: “Mai pensato a struttura centralizzata”. Oggi alle 11 il vertice con Italia viva che apre: “Qualcosa è cambiato” ...