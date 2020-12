Concorsisti DSGA Lazio | speriamo che data di febbraio sia realistica

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 22 dicembre 2020) Marco Russo, in rappresentanza del Comitato spontaneo- Il Comitato prende atto delle dichiarazioni rilasciate dal Direttore dell’USRdott. Pinneri durante l’incontro avuto il 18/12/2020 con i rappresentanti dell’Associazione nazionale Dirigenti e alte Professionalità della Scuola, che indicano nel mese di2020, la scadenza utile alla pubblicazione della graduatoria del concorso per Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi bandito nella G.U. n. 102 del 28 dicembre 2018, come riportato puntualmente dagli organi di stampa. L'articolo .