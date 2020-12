Benevento, i convocati di Inzaghi per l’Udinese (Di martedì 22 dicembre 2020) Il tecnico del Benevento, Filippo Inzaghi ha diramato l’elenco dei 24 calciatori convocati per la gara di domani 23 dicembre, ore 20.45, presso lo stadio “Dacia Arena” contro l’Udinese. Questa la lista completa: Portieri – Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori. Difensori – Glik, Letizia, Barba, Tuia, Foulon, Pastina. Centrocampisti – Del Pinto, Dabo, Tello, Viola, Hetemaj, Improta, R. Insigne, Ionita, Schiattarella. Attaccanti – Di Serio, Sau, Caprari, Lapadula, Moncini. Foto: Twitter Benevento L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 22 dicembre 2020) Il tecnico del, Filippoha diramato l’elenco dei 24 calciatoriper la gara di domani 23 dicembre, ore 20.45, presso lo stadio “Dacia Arena” contro. Questa la lista completa: Portieri – Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori. Difensori – Glik, Letizia, Barba, Tuia, Foulon, Pastina. Centrocampisti – Del Pinto, Dabo, Tello, Viola, Hetemaj, Improta, R. Insigne, Ionita, Schiattarella. Attaccanti – Di Serio, Sau, Caprari, Lapadula, Moncini. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

