Basket femminile | Schio ne ha di più | dominata Sassari al PalaSerradimigni nell’anticipo della 13a di Serie A1

(Di martedì 22 dicembre 2020) Pronostico rispettato alnel (largo) anticipotredicesima giornata diA1 2020-2021. Il Familadi coach Pierre Vincent passa senza mai avere timori contro la Dinamo, palesando l’evidente differenza di valori tra le due squadre, l’una in lotta per le posizioni di vertice, l’altra invischiata nella zona playout. 51-71 il punteggio finale, con le ospiti sospinte dai 12 punti di Kim Mestdagh e dagli 8 con 12 rimbalzi di Sandrine Gruda. Le ragazze di coach Antonello Restivo, invece, trovano punti soltanto da cinque giocatrici, tra cui Kennedy Burke (16) e Sierra Calhoun (14). Assenze diverse per le due squadre:ha la rotazione ridotta a sette perché non ha la capitana Cinzia Arioli (in panchina pro forma) per infortunio, ...