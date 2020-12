Autocertificazione, ecco il modulo per le feste di Natale e Capodanno (Di martedì 22 dicembre 2020) Sul sito del governo è disponibile il nuovo modulo dell’Autocertificazione da compilare durante le festività di Natale e Capodanno per gli spostamenti. Marco Di Lauro/Getty ImagesIl nuovo Decreto Legge Natale entrato in vigore sabato 19 dicembre sarà valido fino a mercoledì 6 gennaio. Durante le festività per motivare gli spostamenti dalla propria abitazione sarà necessario compilare il modulo dell’Autocertificazione che è possibile trovare sul sito del ministero dell’interno (Clicca qui per scaricare il documento pdf). Ti potrebbe interessare anche -> Decreto Legge Natale, Conte agli italiani: “ecco cosa si può fare e cosa è vietato” Autocertificazione per le feste di ... Leggi su ck12 (Di martedì 22 dicembre 2020) Sul sito del governo è disponibile il nuovodell’da compilare durante le festività diper gli spostamenti. Marco Di Lauro/Getty ImagesIl nuovo Decreto Leggeentrato in vigore sabato 19 dicembre sarà valido fino a mercoledì 6 gennaio. Durante le festività per motivare gli spostamenti dalla propria abitazione sarà necessario compilare ildell’che è possibile trovare sul sito del ministero dell’interno (Clicca qui per scaricare il documento pdf). Ti potrebbe interessare anche -> Decreto Legge, Conte agli italiani: “cosa si può fare e cosa è vietato”per ledi ...

NewsLeonardo : Ecco l’autocertificazione per spostarsi durante le feste di Natale e Capodanno - RobertoKenn19 : RT @cittametrobo: ???? Tra rosso e arancione ecco cosa prevede il nuovo decreto per le festività (24 dicembre 2020-6 gennaio 2021): ?? PER T… - rosadineve : Ecco qui le deroghe per vedere parenti o amici. Prendere appunti perché per nulla facile da ricordare - infoitinterno : Spostamenti Natale, ecco il modulo di autocertificazione - infoitinterno : Autocertificazione Natale, servirà anche a Napoli? Ecco cosa dice il Decreto -