Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2020 ore 18 | 15

(Di lunedì 21 dicembre 2020)DEL 21 DICEMBREORE 1805 FT BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA SI STA IN CODA PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. RIPERCUSSIONI CON RALLENTAMENTI SULL’INTERNO TRATTO URBANO DELLA A24 SPOSTIAMOCI IN ESTERNA, CODE PER TRAFFICO INTENSO TRAFIUMICINO E TUSCOLANA RIPERCUSSIONI CON CODE SULLA PONTINA. LUNGHE CODE PER IMMISSIONE SUL RACCORDO SIA DALL’EUR SIA DA SPINACETO CODE ANCHE SULLA CICONVALNE SALARIA TRA PONTE MILVIO E VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE SAN GIOVANNI E Più AVANTI TRA TIBURTINA E NODO A24 SULLA FLAMINIA VERSO FUORI CODE TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ...