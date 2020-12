Vaticano ‘scandaloso’: “Sì ai vaccini ottenuti da feti abortiti, se non ci sono alternative in campo” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Si può fare. E’ “moralmente accettabile” l’utilizzo di vaccini ottenuti con cellule da feti abortiti. Se non ci sono altre chance”. Così una nota della Congregazione per la dottrina della fede. Che ha ricevuto il placet di papa Francesco. Il Vaticano dice sì all’uso di vaccini da cellule fetali Notizia scandalosa? Il Vaticano minimizza la portata emotiva della tesi. E spiega. L’avallo non è un via libera all’aborto. Dal momento che sono in gioco vite umane. “Quando non sono disponibili vaccini contro il Covid è eticamente ineccepibile”, scrive l’ex Sant’Uffizio. “E’ moralmente accettabile utilizzare i vaccini anti-Covid-19. Che hanno usato linee cellulari provenienti da ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 21 dicembre 2020) Si può fare. E’ “moralmente accettabile” l’utilizzo dicon cellule da. Se non cialtre chance”. Così una nota della Congregazione per la dottrina della fede. Che ha ricevuto il placet di papa Francesco. Ildice sì all’uso dida cellule fetali Notizia scandalosa? Ilminimizza la portata emotiva della tesi. E spiega. L’avallo non è un via libera all’aborto. Dal momento chein gioco vite umane. “Quando nondisponibilicontro il Covid è eticamente ineccepibile”, scrive l’ex Sant’Uffizio. “E’ moralmente accettabile utilizzare ianti-Covid-19. Che hanno usato linee cellulari provenienti da ...

