Tommaso Zorzi incontrerà la sorella Gaia in diretta: dolce sorpresa per l’influencer (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 5 riceverà la sorpresa della sorella Gaia durante la puntata che andrà in onda stasera, lunedì 21 dicembre? A quanto pare sì, la giovane ha annunciato che sarà in studio ma la sorpresa non sarà peril fratello. Tommaso Zorzi vedrà la sorella Gaia in puntata? Tommaso Zorzi al GF Vip 5 ha sempre dimostrato di avere un forte attaccamento per la sorella Gaia, che vive all’estero ma mostra il suo stesso estro sui social. La 22enne, è la prima fan di Tommaso e da quando è iniziato il reality lo sostiene anche sui social commentando le gesta del 25enne milanese. Alcuni giorni fa, Tommaso ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 21 dicembre 2020)al Grande Fratello Vip 5 riceverà ladelladurante la puntata che andrà in onda stasera, lunedì 21 dicembre? A quanto pare sì, la giovane ha annunciato che sarà in studio ma lanon sarà peril fratello.vedrà lain puntata?al GF Vip 5 ha sempre dimostrato di avere un forte attaccamento per la, che vive all’estero ma mostra il suo stesso estro sui social. La 22enne, è la prima fan die da quando è iniziato il reality lo sostiene anche sui social commentando le gesta del 25enne milanese. Alcuni giorni fa,...

trash_italiano : #GFVIP, Pamela Prati querela Cecilia Capriotti e Tommaso Zorzi - GrandeFratello : L’uomo ideale di Tommaso ha ovviamente un volto... ?? #GFVIP - SOGVOLDEN : RT @guestofworld_: *Amiamo Tommy non solo Tommaso Zorzi* 'il mio nome scritto in cielo. Tanta roba' 'amano la persona e non il personaggio'… - tarduxx : RT @oocgfvip5: Il pensiero di Tommaso Zorzi su Alberto Urso #GFVIP - alessiacaro2299 : RT @CamLongoni: In tant* abbiamo deciso di seguire questo #gfvip esclusivamente per TOMMASO ZORZI sapendo che ci avresti regalato show, tra… -