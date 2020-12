Storie Italiane | troupe aggredita a Roma | ferito l’operatore

Leggi su yeslife

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Ieri pomeriggio unadiè statanei pressi di Monte Milvio mentre documentava gli assembramenti Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Daniele Official (@eleonora daniele official) Ultimi giorni di “libertà” per gli italiani prima della stretta di Natale imposta dal governo che dal 24 di dicembre ha L'articolo proviene da YesLife.it.