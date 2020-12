Maradona, il figlio illegittimo Santiago Lara: “Non voglio riesumare il corpo di Diego, ho un solo desiderio” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Santiago Lara spinge per essere riconosciuto come figlio legittimo di Diego Armando Maradona.Maradona, l’ex presidente del Siviglia, Del Nido: “Non svolgeva una vita adatta ad uno sportivo. Vi svelo cosa scoprimmo”Il ragazzo argentino ha affermato che la propria madre gli confessò questo importante particolare poco prima di morire, adesso per lui è giunto il momento di conoscere la verità. Dall'Argentina si è spostato negli studi televisivi 'Live non è la D'Urso', programma in onda su Canale 5, dove ha raccontato le sue verità in merito a tale questione.Maradona, il ricordo straziante di Ciro Ferrara: “La Coppa Uefa e il suo abbraccio, mi viene la pelle d’oca. Quando Diego tornò a Napoli per me…”"Siamo in corso di giudizio per il cognome paterno, ... Leggi su mediagol (Di lunedì 21 dicembre 2020)spinge per essere riconosciuto comelegittimo diArmando, l’ex presidente del Siviglia, Del Nido: “Non svolgeva una vita adatta ad uno sportivo. Vi svelo cosa scoprimmo”Il ragazzo argentino ha affermato che la propria madre gli confessò questo importante particolare poco prima di morire, adesso per lui è giunto il momento di conoscere la verità. Dall'Argentina si è spostato negli studi televisivi 'Live non è la D'Urso', programma in onda su Canale 5, dove ha raccontato le sue verità in merito a tale questione., il ricordo straziante di Ciro Ferrara: “La Coppa Uefa e il suo abbraccio, mi viene la pelle d’oca. Quandotornò a Napoli per me…”"Siamo in corso di giudizio per il cognome paterno, ...

