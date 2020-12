“Ma è proprio lui. Allora sì…”. The Voice Senior, il trionfo di Erminio Sinni. Poche ore dopo si scopre tutto: dove l’avevamo già visto (Di lunedì 21 dicembre 2020) È il trionfatore assoluto della prima edizione di The Voice Senior: Erminio Sinni. Lo ha proclamato la conduttrice Antonella Clerici e la sua coach, Loredana Berté, che da sempre ha creduto in lui è esplosa in un urlo liberatorio. Sul podio poi si sono posizionati i due artisti di Gigi D’Alessio al secondo posto Elena Ferretti ed al terzo Marco Guerzoni. Antonella Clerici ha annunciato che Sinni si esibirà nel capodanno di Amadeus e che ciò è un modo per avere anche una maggiore visibilità. La vittoria di Erminio Sinni ha sorpreso la sua coach Loredana Bertè che non si aspettava di vincere la prima edizione del The Voice degli over. La cantante dopo la vittoria ha esclamato entusiasta: “Non ti mollo, non ti libererai di me”. (Continua ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020) È il trionfatore assoluto della prima edizione di The. Lo ha proclamato la conduttrice Antonella Clerici e la sua coach, Loredana Berté, che da sempre ha creduto in lui è esplosa in un urlo liberatorio. Sul podio poi si sono posizionati i due artisti di Gigi D’Alessio al secondo posto Elena Ferretti ed al terzo Marco Guerzoni. Antonella Clerici ha annunciato chesi esibirà nel capodanno di Amadeus e che ciò è un modo per avere anche una maggiore visibilità. La vittoria diha sorpreso la sua coach Loredana Bertè che non si aspettava di vincere la prima edizione del Thedegli over. La cantantela vittoria ha esclamato entusiasta: “Non ti mollo, non ti libererai di me”. (Continua ...

