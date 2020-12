La «Terra arsa» degli indifesi (Di martedì 22 dicembre 2020) Dal concetto di responsabilità, individuale e collettiva, prende avvio anche l’ultimo libro di Moreno Gentili, Terra arsa. Tempo dovuto (prefazione di Gabriella D’Ina, La vita felice, pp. 120, euro 13). Autore trasversale e testardamente fuori da ogni etichettatura, artista, scrittore, curatore e ideatore di due festival letterari (Letteralmente Festival, scrivere e parlare di cultura civile e Manifestare poesia, incontri Recanatesi), Gentili è condotto dall’impeto di una parola di forte impronta sociale. Terra arsa è la sua seconda raccolta poetica; nella … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 22 dicembre 2020) Dal concetto di responsabilità, individuale e collettiva, prende avvio anche l’ultimo libro di Moreno Gentili,. Tempo dovuto (prefazione di Gabriella D’Ina, La vita felice, pp. 120, euro 13). Autore trasversale e testardamente fuori da ogni etichettatura, artista, scrittore, curatore e ideatore di due festival letterari (Letteralmente Festival, scrivere e parlare di cultura civile e Manifestare poesia, incontri Recanatesi), Gentili è condotto dall’impeto di una parola di forte impronta sociale.è la sua seconda raccolta poetica; nella … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Terra arsa La «Terra arsa» degli indifesi | il manifesto Il Manifesto La «Terra arsa» degli indifesi

Dal concetto di responsabilità, individuale e collettiva, prende avvio anche l’ultimo libro di Moreno Gentili, Terra Arsa. Tempo dovuto (prefazione di Gabriella D’Ina, La vita felice, pp. 120, euro 13 ...

Dal concetto di responsabilità, individuale e collettiva, prende avvio anche l'ultimo libro di Moreno Gentili, Terra Arsa. Tempo dovuto (prefazione di Gabriella D'Ina, La vita felice, pp. 120, euro 13