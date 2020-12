Incidente a Firenze: tragedia nella notte, muore cadendo dallo scooter (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ha perso il controllo del suo maxi scooter finendo sull'asfalto. Ed è morto nonostante le cure immediate del 118. Accade a Firenze nella notte tra domenica e lunedì intorno alle 1.30. La vittima è un ... Leggi su lanazione (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ha perso il controllo del suo maxifinendo sull'asfalto. Ed è morto nonostante le cure immediate del 118. Accade atra domenica e lunedì intorno alle 1.30. La vittima è un ...

Firenze, 21 dicembre 2020 - Ha perso il controllo del suo maxi scooter finendo sull'asfalto. Ed è morto nonostante le cure immediate del 118. Accade a Firenze nella notte tra domenica e lunedì intorno ...

Le immagini delle telecamere della zona saranno utilizzate dalla Polizia Municipale per ricostruire la dinamica dell'incidente ...

