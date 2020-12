Grey’s Anatomy 17 in onda su La7 nel 2021 | anticipazioni e programmazione

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Durerà molti mesi l’attesa per17 insu La7 nel: dopo il finale della sedicesima stagione trasmesso il 21 dicembre 2020, bisognerà attendere la prossima stagione televisiva perché i nuovi episodi debuttino in chiaro. Non c’è ancora una data ufficiale per17 insu La7 nel, ma la rete si è accaparrata ancora una volta i diritti per la trasmissione in chiaro del medical drama: l’emittente di Urbano Cairo ha confermato alla presentazione dei palinsesti del 2019 che avrebbe mandato insia la sedicesima che la diciassettesima stagione, rinnovate in un sol colpo da ABC nella primavera precedente.17 insu La7 nel ...