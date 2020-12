GENERAZIONE TIKTOK: Raissa e Momo (Di lunedì 21 dicembre 2020) 1. Ciao! Presentatevi per noi! Ciao! Siamo Raissa e Momo, e abbiamo rispettivamente 24 e 27 anni. Siamo una coppia da due anni anche se in realtà le nostre strade si erano già incrociate 8 anni fa al liceo (ma non ci stavamo molto simpatici). Siamo entrambi laureati, ma nell’ultimo anno abbiamo scoperto una nuova passione, che non ha niente a che fare con quello per cui abbiamo studiato, cioè creare contenuti sui social. Leggi su vanityfair (Di lunedì 21 dicembre 2020) 1. Ciao! Presentatevi per noi! Ciao! Siamo Raissa e Momo, e abbiamo rispettivamente 24 e 27 anni. Siamo una coppia da due anni anche se in realtà le nostre strade si erano già incrociate 8 anni fa al liceo (ma non ci stavamo molto simpatici). Siamo entrambi laureati, ma nell’ultimo anno abbiamo scoperto una nuova passione, che non ha niente a che fare con quello per cui abbiamo studiato, cioè creare contenuti sui social.

ClaudiaTornato2 : @matteosalvinimi salvini, sarebbe molto carino se mettessi i tuoi pronomi (he/him) o (he/them) nella biografia di i… - borraccinomarco : RT @RecapSocial: #SocialMediaMarketing #TikTok, 3 consigli ai brand: 1. Attivarsi subito, per posizionarsi da leader 2. Essere orientati al… - RecapSocial : #SocialMediaMarketing #TikTok, 3 consigli ai brand: 1. Attivarsi subito, per posizionarsi da leader 2. Essere orien… - bizcommunityit : Book Calling #9: “TikTok Marketing”, come coinvolgere la Generazione Z con Ilaria Barbotti #marketing - BTS_italia_twt_ : #Jungkook è stato menzionato in un articolo per aver eseguito una posa TikTok (un movimento di danza da e-boy in… -

Ultime Notizie dalla rete : GENERAZIONE TIKTOK Generazione TikTok: Marty e Yuko Vanity Fair.it GENERAZIONE TIKTOK: Raissa e Momo

2. Come esprimete la vostra creatività su TikTok? Su TikTok esprimiamo noi stessi e la nostra quotidianità con contenuti autoironici e comici. E sempre con l’autoironia cerchiamo di passare dei ...

Il futuro è social: cinque nuove professioni digital in ascesa

A fronte della loro crescente pervasività a tutti i livelli, i social network stanno dando vita a un grande numero di nuove professionalità: dal Gif designer al TikTok manager, ecco alcuni dei mestier ...

2. Come esprimete la vostra creatività su TikTok? Su TikTok esprimiamo noi stessi e la nostra quotidianità con contenuti autoironici e comici. E sempre con l’autoironia cerchiamo di passare dei ...A fronte della loro crescente pervasività a tutti i livelli, i social network stanno dando vita a un grande numero di nuove professionalità: dal Gif designer al TikTok manager, ecco alcuni dei mestier ...