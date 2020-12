Elisa a FqMagazine | “Preparo un doppio album di inediti per il 2021 e lancio una proposta | concerti in sicurezza anche al pomeriggio e nel weekend”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 dicembre 2020)ha interrotto il lavoro nel suo studio per intervenire in diretta Facebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano. In questo momento infatti l’artista è impegnata con il suo nuovo progetto discografico. “Sono qui chiusa in questo studio – ha detto durante l’intervista – con lo stretto necessario per non andare in giro in altri studi e lavorare ine senza problemi. Faccio tutto qui e sono contenta. Sto scrivendo tanto e sto tentando una mission impossibile, vediamo se ce la faccio, sono in un vortice perché sto cercando di produrre e scrivere un”. (RIVEDI LA DIRETTA) Non è escluso che nel nuovoci sarà qualche brano in inglese. “È una lingua che ho imparato da sola. Sono arrivata a Berkeley, in California, a 18 anni – ha ricordato– e parlavo in modo ...