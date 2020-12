Elezioni Figc, Gravina ottiene l’appoggio dei calciatori (Di lunedì 21 dicembre 2020) Soddisfatti i calciatori del lavoro svolto da Gabriele Gravina da presidente della Figc. La Federazione infatti ha permesso di raggiungere grandi obiettivi, nonostante il periodo complicato. A seguito dell’incontro con i candidati delegati degli atleti e delle atlete per l’assemblea federale, è stato ufficializzato l’appoggio a Gravina per la candidature alle Elezioni di presidente della Figc per il prossimo quadriennio. Ecco la dichiarazione raccolta dall’ANSA: «L’incontro con i candidati delegati degli atleti e delle atlete per l’assemblea federale, da poco concluso, ha manifestato il proprio appoggio al Presidente Gravina e il chiaro apprezzamento per il lavoro svolto dalla Federazione, grazie al quale sono stati raggiunti importanti obiettivi di ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 dicembre 2020) Soddisfatti idel lavoro svolto da Gabrieleda presidente della. La Federazione infatti ha permesso di raggiungere grandi obiettivi, nonostante il periodo complicato. A seguito dell’incontro con i candidati delegati degli atleti e delle atlete per l’assemblea federale, è stato ufficializzatoper la candidature alledi presidente dellaper il prossimo quadriennio. Ecco la dichiarazione raccolta dall’ANSA: «L’incontro con i candidati delegati degli atleti e delle atlete per l’assemblea federale, da poco concluso, ha manifestato il proprio appoggio al Presidentee il chiaro apprezzamento per il lavoro svolto dalla Federazione, grazie al quale sono stati raggiunti importanti obiettivi di ...

