Covid, Ricciardi: "Inglesi hanno taciuto su variante, ora serve lockdown"

ROMA – "Gli inglesi sapevano gia' da settembre che era in circolazione questa variante del virus. Hanno taciuto, non ci hanno avvertito. Ora serve il lockdown. O comunque misure molto severe". Lo ha detto Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, in un'intervista sul Messaggero.

