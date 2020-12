Casertana-Viterbese, l’Asl di Caserta: “Non ci è stato chiesto un parere” (Di lunedì 21 dicembre 2020) La partita di ieri tra Casertana e Viterbese, giocata dalla squadra di casa in nove e con due calciatori risultati successivamente positivi al Covid, non sarebbe potuta essere bloccata dall’Asl di Caserta. Nessun parere, infatti, in merito all’opportunità di disputare la gara sarebbe stato richiesto all’azienda sanitaria. Lo riferisce l’agenzia Ansa citando fonti dell’Asl, che è intervenuta prima dell’inizio dell’incontro su richiesta della Casertana per effettuare i tamponi ai tre calciatori che accusavano sintomi. Domani l’Asl esprimerà un parere sulla prossima partita della Casertana (mercoledì contro la Juve Stabia). Può arrivare ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 dicembre 2020) La partita di ieri tra, giocata dalla squadra di casa in nove e con due calciatori risultati successivamente positivi al Covid, non sarebbe potuta essere bloccata daldi. Nessun, infatti, in merito all’opportunità di disputare la gara sarebberiall’azienda sanitaria. Lo riferisce l’agenzia Ansa citando fonti del, che è intervenuta prima dell’inizio dell’incontro su richiesta dellaper effettuare i tamponi ai tre calciatori che accusavano sintomi. Domaniesprimerà unsulla prossima partita della(mercoledì contro la Juve Stabia). Può arrivare ...

