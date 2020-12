Caressa | “Theo Hernandez come Bale Ecco chi me l’ha detto…”

PianetaMilan : #Caressa: '#TheoHernandez come #Bale. Ecco chi me l'ha detto...' - GraziaMarocco : RT @MilanNewsit: Caressa: 'Secondo Marchegiani Theo Hernandez è la cosa più vicina a Bale quando giocava terzino al Tottenham' https://t.co… - ale_taia : RT @MilanNewsit: Caressa: 'Secondo Marchegiani Theo Hernandez è la cosa più vicina a Bale quando giocava terzino al Tottenham' https://t.co… - sportli26181512 : Caressa: 'Secondo Marchegiani Theo Hernandez è la cosa più vicina a Bale quando giocava terzino al Tottenham': Fabi… - MilanNewsit : Caressa: 'Secondo Marchegiani Theo Hernandez è la cosa più vicina a Bale quando giocava terzino al Tottenham' -

Ultime Notizie dalla rete : Caressa Theo

Pianeta Milan

Dagli studi di Sky Calcio Club, Fabio Caressa fa i complimenti al Milan per il colpo Theo Hernandez che in un anno e mezzo è decollato e rivela un suo retroscena: “Ho ricevuto durante l’ultima partita ...Durante Sky Calcio Club si è paragonato l'esterno sinistro rossonero, protagonista di un grande assist nel match vinto contro il Sassuolo, con il primo Gareth Bale che da terzino era l'arma in ...