Bonus giornali 2021: a chi spetta, importi e tipologia abbonamenti (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il disegno di legge di Bilancio 2021 attualmente all’esame del Parlamento introduce all’articolo 101 uno sconto fino a 100 euro per l’acquisto di abbonamenti a giornali e riviste per i nuclei che già beneficiano del Bonus pc e tablet. Scopo della misura è quello di sostenere le famiglie meno abbienti nell’accesso ai servizi digitali e di informazione. Il Bonus in questione opera infatti come sconto sull’acquisto di abbonamenti sia cartacei che digitali, le cui modalità operative saranno oggetto di apposito decreto ministeriale. Come anticipato, il sussidio si aggiungerà al “Bonus pc e tablet” già attivo dal 9 novembre scorso per un ammontare massimo di 500 euro. La conferma in Manovra 2021 del “Bonus abbonamenti” ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il disegno di legge di Bilancioattualmente all’esame del Parlamento introduce all’articolo 101 uno sconto fino a 100 euro per l’acquisto die riviste per i nuclei che già beneficiano delpc e tablet. Scopo della misura è quello di sostenere le famiglie meno abbienti nell’accesso ai servizi digitali e di informazione. Ilin questione opera infatti come sconto sull’acquisto disia cartacei che digitali, le cui modalità operative saranno oggetto di apposito decreto ministeriale. Come anticipato, il sussidio si aggiungerà al “pc e tablet” già attivo dal 9 novembre scorso per un ammontare massimo di 500 euro. La conferma in Manovradel “” ...

