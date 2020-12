Belen Rodriguez temeraria | ‘gioca’ ad altissima quota | non sarà rischioso?

(Di lunedì 21 dicembre 2020)ha pubblicato delle storie su Instagram lasciando tutti i suoi follower con il fiato sospesoad alta(Instagram @)La splendida modella, attrice e conduttrice argentina è attualmente nel centro del ciclone del mondo del gossip poiché in compagnia della sua nuova fiamma, Antonino Spinalbese. In vacanza con lui e con la sua famiglia, tra cui il fratello Jeremias ed il figlio Santiago, la modella si sta divertendo alle prese con vari sport estremi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria(@real) Ormai ufficializzata la sua relazione con il giovane Antonino, i due ...

Da tempo si parla di problemi nella loro relazione, ora confermati: "Stiamo attraversando un momento difficile". Belen Rodriguez discute col fidanzato Antonio Spinalbese, poi vede i paparazzi e ...Il clan Rodriguez ha scelto di trascorrere le festività natalizie in montagna; Belen ed il resto della ciurma, bagagli alla mano, si sono diretti in Val di Sole per godersi delle spensierate giornate ...