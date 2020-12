AMD Ryzen 9 5900 e AMD Ryzen 7 5800 | versioni OEM a basso consumo

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Arriveranno delledelle nuove CPU Zen 3, in particolare AMD, che consumeranno solamente 65 W, per le configurazioni meno spinte e più economiche degli OEM I nuovi rumor che sono trapelati su Twitter e sono stati diffusi da wccftech indicano come AMD stia lavorando su due nuove CPU desktop5000 con consumi ridotti rispetto allebasate sull’architettura Zen 3 che erano state presentate in autunno. Si tratta di AMDe AMD. Entrambi questi chip saranno destinati agli OEM che li utilizzeranno nei ...