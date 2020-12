Al via riunione emergenza esperti Ue su variante Covid. Attesa la risposta Ema sul vaccino Pfizer/biontech (Di lunedì 21 dicembre 2020) Per fronteggiare il nuovo allarme legato al coronavirus, e alla sua cosiddetta "variante inglese", è iniziata la riunione d'emergenza della Ue convocata dalla presidenza tedesca a livello di esperti. ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Per fronteggiare il nuovo allarme legato al coronavirus, e alla sua cosiddetta "inglese", è iniziata lad'della Ue convocata dalla presidenza tedesca a livello di. ...

Riunione d'emergenza a Bruxelles: preoccupa la variante britannica

La nuova variante covid preoccupa l'Europa. Al via quindi a Bruxelles la riunione d'urgenza convocata dalla presidente tedesca del Consiglio Ue per discutere della risposta comune dei Paesi membri. La ...

La nuova variante covid preoccupa l'Europa. Al via quindi a Bruxelles la riunione d'urgenza convocata dalla presidente tedesca del Consiglio Ue per discutere della risposta comune dei Paesi membri. La ...