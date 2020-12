Vincitore The Voice Senior | chi è? Classifica | Erminio Sinni supera Elena Ferretti

zazoomblog : VINCITORE THE VOICE SENIOR CHI È?- Erminio Sinni Elena Ferretti o Marco Guerzoni? - #VINCITORE #VOICE #SENIOR… - titty_napoli : RT @cheTVfa: ?? È #ErminioSinni del team #Loredana il vincitore della prima edizione di #TheVoiceSenior - marcoluci1 : RT @cheTVfa: ?? È #ErminioSinni del team #Loredana il vincitore della prima edizione di #TheVoiceSenior - arual812 : RT @cheTVfa: ?? È #ErminioSinni del team #Loredana il vincitore della prima edizione di #TheVoiceSenior - cheTVfa : ?? È #ErminioSinni del team #Loredana il vincitore della prima edizione di #TheVoiceSenior -

Erminio Sinni è stato proclamato vincitore della prima edizione di The Voice Senior, conclusasi questa sera su Rai Uno, in diretta. Il cantante faceva parte del Team guidato da Loredana Bertè. La ...Antonella Clerici ha condotto The Voice Senior, conclusosi nella serata del 20 dicembre oltre la mezzanotte. Il pubblico ha eletto il vincitore del talent show. "È stata una grande festa questa di The ...