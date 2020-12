Traffico Roma del 20-12-2020 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 dicembre 2020) Luceverdema trovati dalla redazione ancora Buona domenica in studio Stefano Baiocchinon mento in queste ore sulla rete viaria cittadina nessun impedimento sulla raccordo anulare altrettanto per quanto riguarda la tangenziale mettere sulla-fiumicino ci sono cose a partire dall’uscita Magliana Trastevere per una riduzione di carreggiata in corrispondenza del viadotto della Magliana in direzione quindi dell’EUR incidente sull’Aurelia all’altezza del raccordo Ci sono rallentamenti di lieve entità in direzione del centro poi ci sono difficoltà a lungo viale del Muro Torto è interessato Da incolonnamenti a partire da Porta Pinciana in direzione di piazzale Flaminio si tratta di un incidente al Nomentano la polizia locale Cisliano un altro incidente in viale ventuno Aprile all’altezza di via Ridolfino Venuti ...