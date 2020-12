Traffico Roma del 20-12-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 dicembre 2020) Luceverdeuna buona domenica e ben trovati all’ascolto in redazione Daniele guerrisi circolazione scarsa in queste ore sulla rete viaria della capitale unica segnalazione di lì nella zona di La storta è venuto un incidente in piazza della visione all’altezza della via Cassia Verso il raccordo raccomandiamo le dovute cautele nella guida al prenestino-labicano per migliorare la vivibilità del quartiere incentivare la mobilità sostenibile pedonalizzazione temporanea di via Roberto Malatesta con divieto di transito Quindi da via Erasmo Gattamelata a Piazza dei Condottieri in entrambi i sensi di marcia anche oggi dalle 730 alle 20-30 nella fascia verde blocco ecologico della circolazione per le auto a benzina e diesel fino a 12 e per moto e motorini fino a €2 uno per me anche le auto diesel Euro 3 dalle 730 alle 10:30 e dalle 16:30 alle 20:30 il provvedimentomentre si ...