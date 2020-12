Smartphone, da gennaio niente più Radio FM sui devices (Di domenica 20 dicembre 2020) Tra pochi giorni non sarà più possibile ascoltare la Radio Fm sui vostri Smartphones. Il problema è una legge italiana web sourceBrutte notizie per tutti gli amanti della Radio FM. Da gennaio, infatti, non sarà possibile ascoltare le frequenze preferite tramite Smartphone. Questo almeno per il momento, secondo quanto disposto dalla legge italiana. Tutto nasce dal famoso decreto “Sblocca cantieri” che, oltre a stabilire norme per quel che riguarda l’edilizia, spiega che tutti i dispositivi dotati di Radio FM devono poter ricevere anche i servizi della Radio digitale DAB+. L’Italia infatti sta provando, con molte difficoltà, a “obbligare” i produttori di dispositivi che permettono la ricezione della Radio ad adeguarsi al nuovo standard digitale. Per quel ... Leggi su instanews (Di domenica 20 dicembre 2020) Tra pochi giorni non sarà più possibile ascoltare laFm sui vostris. Il problema è una legge italiana web sourceBrutte notizie per tutti gli amanti dellaFM. Da, infatti, non sarà possibile ascoltare le frequenze preferite tramite. Questo almeno per il momento, secondo quanto disposto dalla legge italiana. Tutto nasce dal famoso decreto “Sblocca cantieri” che, oltre a stabilire norme per quel che riguarda l’edilizia, spiega che tutti i dispositivi dotati diFM devono poter ricevere anche i servizi delladigitale DAB+. L’Italia infatti sta provando, con molte difficoltà, a “obbligare” i produttori di dispositivi che permettono la ricezione dellaad adeguarsi al nuovo standard digitale. Per quel ...

storicang : #Storicang ti aspetta in edicola! ??Consulta il sommario ?? - radiomecum : Via la radio Fm da tutti gli smartphone dal primo gennaio 2021 - salernofmradio : Via la radio Fm da tutti gli smartphone dal primo gennaio 2021 - leradiolibere : Via la radio Fm da tutti gli smartphone dal primo gennaio 2021 - Max_Mainardi : RT @abuzzo3: Il decreto #sbloccacantieri sbarra la strada alla radiofm sugli smartphone (da gennaio) per spingere una tecnologia (DAB+) che… -