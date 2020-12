"Non sappiamo ancora nulla". Tutte le incognite sul "V-Day" (Di domenica 20 dicembre 2020) Alessandro Ferro A poco più di una settimana dalle prime vaccinazioni sono ancora troppe i punti lasciati irrisolti. Ecco cosa rischia l'Italia se il piano fa flop Il "V-Day", il giorno (27 dicembre) in cui si darà il via in tutta Europa alla campagna di vaccinazione anti-Covid, è ormai alle porte. Ma l'Italia come è messa? È pronta ed attrezzata con un piano vaccini adeguato al quale, in teoria, il governo ed il Commissario straordinario per l'emergenza Arcuri ed il suo staff stanno lavorando da mesi? In realtà, le incognite organizzative sono numerose e complesse. Tutte le incognite L'unica certezza illustrata pochi giorni fa da Arcuri (clicca qui per l'articolo), riguarda la distribuzione delle dosi alle varie Regioni e l'annuncio che la campagna di vaccinazione partirà intorno metà gennaio con le ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 20 dicembre 2020) Alessandro Ferro A poco più di una settimana dalle prime vaccinazioni sonotroppe i punti lasciati irrisolti. Ecco cosa rischia l'Italia se il piano fa flop Il "V-Day", il giorno (27 dicembre) in cui si darà il via in tutta Europa alla campagna di vaccinazione anti-Covid, è ormai alle porte. Ma l'Italia come è messa? È pronta ed attrezzata con un piano vaccini adeguato al quale, in teoria, il governo ed il Commissario straordinario per l'emergenza Arcuri ed il suo staff stanno lavorando da mesi? In realtà, leorganizzative sono numerose e complesse.leL'unica certezza illustrata pochi giorni fa da Arcuri (clicca qui per l'articolo), riguarda la distribuzione delle dosi alle varie Regioni e l'annuncio che la campagna di vaccinazione partirà intorno metà gennaio con le ...

Sono confuso, sfasato, non so più cosa pensare. Avevamo già avuto tante prenotazioni, avevamo studiato nei dettagli il menù delle Feste e adesso non possiamo fare altro che accontentarci dell’asporto, ...

