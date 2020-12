Neve e gelo in arrivo: il 2020 termina all’insegna del freddo (Di domenica 20 dicembre 2020) Allarme Neve e gelo in Italia per Natale e Capodanno. Secondo le previsioni dalla Russia in arrivo il freddo e molta Neve in pianura. Neve e gelo sono previsti per Natale e Capodanno. Questo l’allarmante bollettino meteo per i prossimi giorni. Il gelo arriva dalla Russia e porta con sé anche Neve in pianura. La L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 20 dicembre 2020) Allarmein Italia per Natale e Capodanno. Secondo le previsioni dalla Russia inile moltain pianura.sono previsti per Natale e Capodanno. Questo l’allarmante bollettino meteo per i prossimi giorni. Ilarriva dalla Russia e porta con sé anchein pianura. La L'articolo proviene da YesLife.it.

