Morgan | dopo l’attacco ad Amadeus | sui social gli scrive il suo ex allievo Mike Bird ‘ti voglio bene’ e Morgan gli risponde “maledetto … bullo”

Leggi su baritalianews

(Di domenica 20 dicembre 2020), anche quest’anno, sta facendo parlare di sé e anche molto. Era stato chiamato daa far parte della giuria che avrebbe dovuto valutare i ragazzi che dovevano partecipare a Sanremo giovani e poi, a detta disarebbe salito sul palco di Sanremo per gareggiare con la sua nuova canzone. Ma ad un certo punto,ha letto un comunicato che spiegava cheera stato escluso dalla giuria per comportamenti offensivi sia nei suoi confronti che di tutta la produzione. A quel puntosi è scagliato controdefinendolo “infame” e accusandolo di avergli fatti rinunciare alla candidatura a sindaco di Milano per partecipare a Sanremo e poi di averlo mandato via senza ...