LIVE Sci di fondo, Team Sprint Dresda in DIRETTA: in corso Pellegrino e De Fabiani nella finale maschile. Svizzera vittoriosa tra le donne (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.24 Jouve cerca la fuga, Chauvin tenta di fare da “tappo”, e al settimo cambio sarà Pellegrino a dover forse ricucire lo strappo. 13.23 Siamo giunti a metà gara. E prova subito l’assalto Jouve che accelera. 13.22 E adesso risale anche la Francia con entrambe le coppie. Pellegrino nella morsa loro e dei russi. 13.21 Nessuno ha ancora perso terreno; i due Team russi davanti, quelli francesi in coda, De Fabiani cambia per secondo. 13.20 Ogni volta che Pellegrino riprende in mano la situazione da De Fabiani si porta davanti, la volontà chiara è di evitare problemi di cadute. 13.18 Secondo cambio appena giunto senza problemi. 13.17 Ritmo iniziale decisamente basso, per non dire blando. 13.15 Si ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.24 Jouve cerca la fuga, Chauvin tenta di fare da “tappo”, e al settimo cambio saràa dover forse ricucire lo strappo. 13.23 Siamo giunti a metà gara. E prova subito l’assalto Jouve che accelera. 13.22 E adesso risale anche la Francia con entrambe le coppie.morsa loro e dei russi. 13.21 Nessuno ha ancora perso terreno; i duerussi davanti, quelli francesi in coda, Decambia per secondo. 13.20 Ogni volta cheriprende in mano la situazione da Desi porta davanti, la volontà chiara è di evitare problemi di cadute. 13.18 Secondo cambio appena giunto senza problemi. 13.17 Ritmo iniziale decisamente basso, per non dire blando. 13.15 Si ...

