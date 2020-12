Live – Non è la d’Urso, il ballo di Brosio e la fidanzata Maria Laura sulle note di “Perfect” (Video) (Di lunedì 21 dicembre 2020) Momento davvero…”Perfect”… a Live – Non è la d’Urso, con Paolo Brosio e la fidanzata di 22 anni, Maria Laura De Vitis, protagonisti in studio di un emozionante ballo – prova d’amore, impreziosito dalle note della celebre canzone di Ed Sheeran. Il ballo di Paolo Brosio e la fidanzata Maria Laura De Vitis a Live – Non è la d’Urso Un momento che ha fatto sicuramente “impazzire” i social, peraltro da una clip in cui Brosio e Maria Laura vanno in esterna per Live – Non è la d’Urso, tra bacio a stampo, tramonto condiviso e tanto di convento ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 21 dicembre 2020) Momento davvero…””… a– Non è la, con Paoloe ladi 22 anni,De Vitis, protagonisti in studio di un emozionante– prova d’amore, impreziosito dalledella celebre canzone di Ed Sheeran. Ildi Paoloe laDe Vitis a– Non è laUn momento che ha fatto sicuramente “impazzire” i social, peraltro da una clip in cuivanno in esterna per– Non è la, tra bacio a stampo, tramonto condiviso e tanto di convento ...

CarloStagnaro : Oh, ragassi, qui c'è una live che scotta. Martedì le Cronache vanno unplugged, sul nostro canale e, in contemporan… - XFactor_Italia : Arriverà la fine ma non sarà la fine... ?? Non ci siamo ancora ripresi dal feat. tra @MarroneEmma e @BlindPsg! ?? - LuigiBrugnaro : “O amici, non più questi suoni, ma altri intoniamone più piacevoli e lieti”: 250 anni fa nasceva Ludwig van… - Notiziedi_it : La barzelletta a sfondo sessuale a Live non è la D’Urso raccontata da Valeria Fabrizi - afireloveklaus : @anna12457384 @LSA96_ non ne ho idea, ho chiesto perché lo stanno scrivendo tutti ma io non stavo seguendo il live -