LIVE Lazio-Napoli 1-0 | Serie A calcio in DIRETTA | biancocelesti cinici e fallosi in vantaggio all’intervallo!

21.35 Laconclude inil primo tempo grazie al solito Ciro Immobile che trova l'ottavo centro in campionato:contro unpropositivo ma inconcludente. Tanti ammoniti in una prima frazione equilibrata. FINE PRIMO TEMPO 45? 1 minuto di recupero. 42? Bakayoko a terra: l'ex Chelsea viene atterrato da Immobile che viene ammonito. 40? Ultimi 5 minuti del primo tempo: ilcontinua a creare. 38? RISCHIO DI KOULIBALY! Fallo su Milinkovic-Savic: il senegalese è già ammonito. 35? Lozano e Politano sono i più attivi tra gli azzurri: male Petagna che non sta dando il giusto peso specifico in avanti. 33? Ci prova Lozano da fuori area: destro debole tra ...