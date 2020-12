Lazio-Napoli | infortunio per Acerbi nel riscaldamento | gioca Hoedt

(Di domenica 20 dicembre 2020) Nuovo stop per Francesco. Dopo il forfait del ‘Tucu’ Correa, laa pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro ilperde anche. Durante il corso dell’allenamento pre partita il difensore biancoceleste ha accusato dolore e dopo essere rientrato negli spogliatoi ha deciso di tirarsi fuori dal match. A causa del nuovo stop per problemi fisici, Inzaghi sostituiràcon. SportFace.

Solano_56 : Fonseca contro le big Juventus: 1-1-2 Inter: 0-2-0 Napoli: 1-0-2 Milan: 1-1-1 Atalanta: 0-0-3 Lazio: 0-2-0 - sscnapoli : ?? | I convocati di #LazioNapoli ?? - sscnapoli : ?? | #LazioNapoli, i precedenti ?? - sportface2016 : #LazioNapoli | La gaffe che fa scatenare il web: '#Mazzoleni e #Vivenzi al bar...' - stefanoroma27 : @AliprandiJacopo Oltretutto non è che le altre hanno fatto meglio, la Juventus ha pareggiato con Roma, Atalanta e L… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Napoli

C'è Reina a difendere la porta della Lazio, la prima da avversario da quando ha lasciato il Napoli (quando era al Milan stava in panchina). Tutto confermato per Gattuso, esattamente come raccontato ...Serie C Girone C Casertana-Viterbese 0-3: il comunicato della Lega Pro 20 Dicembre 2020 alle 21:05 Serie D Girone H Taranto, Laterza è soddisfatto: "I ragazzi hanno sudato la maglia" 20 Dicembre 2020 ...