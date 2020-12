Inter-Spezia, Conte: “Oggi poteva essere una gara complicata. Se mi interessa il Papu Gomez? rispondo così” (Di domenica 20 dicembre 2020) L'Inter continua a vincere in campionato.Nella sfida casalinga contro lo Spezia, il club nerazzurro ottiene i tre punti grazie alle reti messe a segno da Hakimi e Lukaku nel 2-1 finale. Il distacco dal Milan capolista resta dunque di un punto, con la squadra di Antonio Conte che continua a rimanere ben salda in seconda posizione. Al termine dell'incontro con il club ligure, lo stesso tecnico dell'Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.Serie A, 13^ giornata: vincono Inter e Milan, Leao gol più veloce della storia. Ok Benevento, pari in Cagliari-Udinese. Risultati e classifica"Ben vengano questo tipo di risultati, sapevamo che poteva essere una gara complicata Oggi, lo Spezia ... Leggi su mediagol (Di domenica 20 dicembre 2020) L'continua a vincere in campionato.Nella sfida casalinga contro lo, il club nerazzurro ottiene i tre punti grazie alle reti messe a segno da Hakimi e Lukaku nel 2-1 finale. Il distacco dal Milan capolista resta dunque di un punto, con la squadra di Antonioche continua a rimanere ben salda in seconda posizione. Al termine dell'incontro con il club ligure, lo stesso tecnico dell'ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.Serie A, 13^ giornata: vinconoe Milan, Leao gol più veloce della storia. Ok Benevento, pari in Cagliari-Udinese. Risultati e classifica"Ben vengano questo tipo di risultati, sapevamo cheuna, lo...

