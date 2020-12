George Clooney felice con Amal, il segreto del loro matrimonio (Di domenica 20 dicembre 2020) Quando nel 2014 è arrivato il fatidico giorno sembrava impossibile che George Clooney, ambitissimo scapolo d’oro di Hollywood, potesse convolare a nozze. Eppure la splendida Amal da quel giorno è la sua inseparabile moglie e le loro nozze sembrano proprio non avere neanche un’incrinatura. E recentemente è stato lo stesso attore a rivelare il segreto del loro matrimonio perfetto. Dopo sei anni insieme, più che un matrimonio quello tra i due sembra una lunghissima luna di miele destinata a non finire, coronata dalla nascita dei due gemelli Alexander ed Ella che oggi hanno 3 anni. Ma a quanto pare neanche le vicissitudini da genitori hanno scalfito il rapporto, tant’è che i due, per stessa ammissione di Clooney, non hanno mai litigato. In ... Leggi su dilei (Di domenica 20 dicembre 2020) Quando nel 2014 è arrivato il fatidico giorno sembrava impossibile che, ambitissimo scapolo d’oro di Hollywood, potesse convolare a nozze. Eppure la splendidada quel giorno è la sua inseparabile moglie e lenozze sembrano proprio non avere neanche un’incrinatura. E recentemente è stato lo stesso attore a rivelare ildelperfetto. Dopo sei anni insieme, più che unquello tra i due sembra una lunghissima luna di miele destinata a non finire, coronata dalla nascita dei due gemelli Alexander ed Ella che oggi hanno 3 anni. Ma a quanto pare neanche le vicissitudini da genitori hanno scalfito il rapporto, tant’è che i due, per stessa ammissione di, non hanno mai litigato. In ...

