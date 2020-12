Fumare sarà sempre più caro, anche per chi ha già abbandonato le sigarette (Di domenica 20 dicembre 2020) Da gennaio salgono le tasse sui liquidi per le sigarette elettroniche e sul tabacco riscaldato: l'emendamento approvato nella manovra 2021 Leggi su today (Di domenica 20 dicembre 2020) Da gennaio salgono le tasse sui liquidi per leelettroniche e sul tabacco riscaldato: l'emendamento approvato nella manovra 2021

