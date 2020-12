Depay, un anno dopo l’infortunio: “Non ho mai provato un dolore simile nella mia vita…” (Di domenica 20 dicembre 2020) Oggi può sorridere, guardare al passato con maggiore sicurezza e convinzione. Memphis Depay, attaccante olandese del Lione, ha rivissuto attraverso un messaggio pubblicato sui social, quanto accaduto esattamente 365 giorni fa: l'inizio del recupero dalla rottura del legamento del ginocchio sinistro.Ha scelto un filmato e un'immagine l'attaccante della Nazionale per descrivere quanto affrontato nella clinica di riabilitazione: "Oggi, un anno fa, ho fatto il mio intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato. Non posso mentire, non ho mai provato un dolore così prima in vita mia", ha scritto Depay mostrando un breve video in cui prova a piegare lentamente l'arto. "Ma sapete cosa si dice in questi casi: 'ciò che non ti uccide ti rende più forte'. Oggi state guardando ... Leggi su itasportpress (Di domenica 20 dicembre 2020) Oggi può sorridere, guardare al passato con maggiore sicurezza e convinzione. Memphis, attaccante olandese del Lione, ha rivissuto attraverso un messaggio pubblicato sui social, quanto accaduto esattamente 365 giorni fa: l'inizio del recupero dalla rottura del legamento del ginocchio sinistro.Ha scelto un filmato e un'immagine l'attaccante della Nazionale per descrivere quanto affrontatoclinica di riabilitazione: "Oggi, unfa, ho fatto il mio intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato. Non posso mentire, non ho maiuncosì prima in vita mia", ha scrittomostrando un breve video in cui prova a piegare lentamente l'arto. "Ma sapete cosa si dice in questi casi: 'ciò che non ti uccide ti rende più forte'. Oggi state guardando ...

L'infortunio di Zlatan Ibrahimovic ha messo in ansia tifosi ed addetti ai lavori, oggi avrebbe dovuto essere il giorno del ritorno in campo ...

Calciomercato Milan, casting vice-Ibra: spunta un altro nome in Serie A, ecco la lista

Lo svedese lascia il Milan orfano del suo top player e leader maximo in campo per le ultime due fondamentali partite dell’anno. Contro Sassuolo e Lazio ... oltre a Malen e Depay.

