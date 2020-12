Biathlon | quando le prossime gare? World Team Challenge a fine dicembre | Coppa del Mondo a gennaio | date e programma

Leggi su oasport

(Di domenica 20 dicembre 2020) La stagione delentra nel vivo in vista della chiosa del 2020 e dell’inizio 2021. Leche andranno in scena, come si può notare dal, saranno condizionate dalla convivenza con il famigerato Covid-19 e dalla necessità di limitare al meglio gli spostamenti degli atleti. Il 28si svolgerà regolarmente il. Nonostante la cancellazione dell’evento inogni anno a Schalke, che tornerà adel 2021, si disputerà lo stesso la sfida a coppie ormai tradizionale. La sede, però, sarà Ruhpolding, che riuscirà così a essere protagonista di un evento importante, che verrà trasmesso televisivamente in tutto il, ...