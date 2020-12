Atalanta Roma 4-1 | Cronaca in diretta | Formazioni ufficiali | Precedenti e curiosità (Di domenica 20 dicembre 2020) La partita di Serie A Atalanta-Roma si giocherà domenica 20 dicembre nel Gewiss Stadium di Bergamo. L’arbitro designato sarà Marco di Bello della sezione di Brindisi. Atalanta Roma 4-1 Cronaca in diretta Nei primi minuti di Atalanta-Roma i padroni di casa sono irriconoscibili, quasi bloccati in campo. La difesa della Dea si dimentica del L'articolo Atalanta Roma 4-1 Cronaca in diretta Formazioni ufficiali Precedenti e curiosità proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 20 dicembre 2020) La partita di Serie Asi giocherà domenica 20 dicembre nel Gewiss Stadium di Bergamo. L’arbitro designato sarà Marco di Bello della sezione di Brindisi.4-1inNei primi minuti dii padroni di casa sono irriconoscibili, quasi bloccati in campo. La difesa della Dea si dimentica del L'articolo4-1inproviene da www.meteoweek.com.

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A Gomez non convocato per Atalanta-Roma #SkySport #SkySerieA #AtalantaRoma #Gomez - CorSport : La prima pagina del #CorSport ?? ?? O Rei è #Ronaldo ?? #Roma, esame da grande. L'#Atalanta caccia Gomez ?? Imperat… - Atalanta_BC : ???? Recupero palla letale dell'#Atalanta, con Muriel che si invola verso la porta della Roma e insacca il terzo gol!… - toMMilanello : È tornata l’Atalanta! Sberla pazzesca alle ambizioni della Roma, che passa in vantaggio ma subisce l’ira della ban… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: La #Roma si illude con #Dzeko poi è #Atalanta show: poker anche senza il #Papu -