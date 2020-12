Weekend a rischio assembramenti per esodi e shopping: in viaggio due milioni di italiani (Di sabato 19 dicembre 2020) AGI - E' un Weekend che si preannuncia ad alta tensione, quello in corso, per rischio assembramenti tra 'esodi' per i ricongiungimenti di Natale e ultima occasione di shopping. Già da ieri sera movimenti intensi si erano verificati nelle principali stazioni e aeroporti del Nord in direzione sud. Sono stati infatti tanti quelli che, prima della chiusura 'totale' prevista dal Governo per i giorni festivi e prefestivi, hanno deciso di approfittare dell'ultima 'finestra' rimasta aperta per gli spostamenti. Le previsioni parlano di 2 milioni di persone in viaggio per trascorrere le feste con i parenti e tanti altri lungo le strade verso le seconde case: code ad esempio si sono registrare sulle autostrade liguri, percorse soprattutto da lombardi e piemontesi diretti verso il mare. Anche questa mattina, ... Leggi su agi (Di sabato 19 dicembre 2020) AGI - E' unche si preannuncia ad alta tensione, quello in corso, perassembramenti tra '' per i ricongiungimenti di Natale e ultima occasione di shopping. Già da ieri sera movimenti intensi si erano verificati nelle principali stazioni e aeroporti del Nord in direzione sud. Sono stati infatti tanti quelli che, prima della chiusura 'totale' prevista dal Governo per i giorni festivi e prefestivi, hanno deciso di approfittare dell'ultima 'finestra' rimasta aperta per gli spostamenti. Le previsioni parlano di 2di persone inper trascorrere le feste con i parenti e tanti altri lungo le strade verso le seconde case: code ad esempio si sono registrare sulle autostrade liguri, percorse soprattutto da lombardi e piemontesi diretti verso il mare. Anche questa mattina, ...

gazzettamantova : Scatta il weekend anti-assembramenti: da oggi giro di vite ai controlli in città Il questore firma l’ordinanza: più… - MaoistiN : @FrancescaCphoto Meglio così. È inverno la sera fa più freddo. Rischio infortuni maggiore. Si rientra a casa prima… - paolorm2012 : Da Roma alle seconde case al mare e in montagna, tutte le regole e i divieti: rischio esodo nel weekend… - il_piccolo : I primi cittadini si attrezzano in vista di un weekend di shopping natalizio ad alto rischio folle. E se a Udine sc… - Notiziedi_it : Stazioni, aeroporti, acquisti: cresce l'allarme per il weekend. Rischio esodo, più controlli sulle strade -

Ultime Notizie dalla rete : Weekend rischio Stazioni, aeroporti, acquisti: cresce l'allarme per il weekend. Rischio esodo, più controlli sulle strade Il Messaggero Meteo: IN ARRIVO PIOGGE e ROVESCI su parte d'Italia, ecco le REGIONI COINVOLTE

Nel corso del weekend agiranno infatti all'unisono una perturbazione atlantica collegata al profondo vortice sull'Inghilterra e un piccolo minimo di bassa pressione che dal nord Africa tenderà a ...

Ultimo weekend di libertà, poi il Natale da “reclusi”. Brescia blindata

(red.) Da Brescia città fino ai laghi e alle montagne, in quest’ultimo fine settimana di “libertà” tra sabato 19 e domenica 20 dicembre e soprattutto in vista del periodo delle feste di Natale sarà ...

Nel corso del weekend agiranno infatti all'unisono una perturbazione atlantica collegata al profondo vortice sull'Inghilterra e un piccolo minimo di bassa pressione che dal nord Africa tenderà a ...(red.) Da Brescia città fino ai laghi e alle montagne, in quest’ultimo fine settimana di “libertà” tra sabato 19 e domenica 20 dicembre e soprattutto in vista del periodo delle feste di Natale sarà ...