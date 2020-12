VIDEO | A Palermo ecco ‘Green Lab’ | corsi di formazione per rigenerazione Raee

Leggi su dire

(Di sabato 19 dicembre 2020) ROMA – A Palermo, i Cantieri culturali della Zisa, sono un ex area industriale che vantano un’area di 500 metriquadrati circa, e che ospitano una parte adibita a coworking, uno spazio espositivo e congressuale, un’areadestinata a centro di documentazione ambientale, e il Green lab. Quest’ultimo è uno tra i 15 Ri-Hub diECCO, Economie Circolari di COmunità, progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e promosso daLegambiente con l’obiettivo di promuovere e sviluppare l’economia circolare sia su scala nazionale che alivello locale. I Ri-hub di ECCO, disseminati in 13 regioni italiane, sono spazi in cui sviluppare vere e proprie“filiere ecosostenibili”, non solo per ridurre i rifiuti e incentivare il riuso, ma soprattutto per favorire losviluppo di nuove competenze.