Stefano Bettarini sbotta contro Signorini: “Mi ha bollato, ora non mi chiamano più a lavoro” (Di sabato 19 dicembre 2020) Stefano Bettarini tuona contro il Grande Fratello Vip Chi segue la quinta edizione del Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente che Stefano Bettarini settimane fa è stato squalificato dal reality show di Canale 5. Nell’ultimo numero del magazine Oggi, l’ex calciatore della Sampdoria si è scagliato contro gli autori del programma targato Endmol Shine Italy che secondi lui userebbero due pesi e due misure. Inoltre, lo sportivo ha espresso un giudizio negativo anche per il conduttore Alfonso Signorini, reo di averlo ‘bollato’ come bestemmiatore. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato l’ex gieffino. L’ex calciatore contro Alfonso Signorini Intervistato dal periodico diretto da Umberto Brindani, un arrabbiato ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 19 dicembre 2020)tuonail Grande Fratello Vip Chi segue la quinta edizione del Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente chesettimane fa è stato squalificato dal reality show di Canale 5. Nell’ultimo numero del magazine Oggi, l’ex calciatore della Sampdoria si è scagliatogli autori del programma targato Endmol Shine Italy che secondi lui userebbero due pesi e due misure. Inoltre, lo sportivo ha espresso un giudizio negativo anche per il conduttore Alfonso, reo di averlo ‘’ come bestemmiatore. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato l’ex gieffino. L’ex calciatoreAlfonsoIntervistato dal periodico diretto da Umberto Brindani, un arrabbiato ...

GF_diretta : #GrandeFratelloVip #GFVIP Stefano Bettarini rivelazione shock: 'Cacciato perché c'erano Concorrenti con cui ho a… - zazoomblog : Stefano Bettarini come l’atomica d’Hiroshima: Il GF è una truffa - #Stefano #Bettarini #l’atomica - CGiuliamars : Il percorso di: Filippo Nardi, Paolo Brosio, Stefano Bettarini, Cristiano Mangiolio, Selvaggia Roma al #GFVIP Alfon… - infoitcultura : Gf Vip, Stefano Bettarini: “Il vero motivo per cui mi hanno cacciato” - infoitcultura : GF Vip, Stefano Bettarini sulla squalifica: “Qualcuno non ha gradito potesse saltar fuori” -